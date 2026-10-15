Export surge puts China on track for record surplus

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/21Export surge puts China on track for record surplusA recording from Dexter Roberts's live videoDexter RobertsOct 15, 202621ShareTranscriptGet more from Dexter Roberts in the Substack appAvailable for iOS and AndroidGet the appDiscussion about this videoCommentsRestacksTrade WarSubscribeAuthorsDexter RobertsRecent PostsA Bear Market plus Good GDP Numbers - understanding China's contradictory economic numbersOct 22 • Dexter RobertsEU-China Trade War Averted with deal on hybrid vehicle exportsOct 9 • Dexter RobertsTrump-Xi meeting: pomp and pageantry, light on substanceSep 24 • Dexter RobertsWhy not to expect much from the Trump-Xi meetingSep 17 • Dexter RobertsDoes inflation signal a recovery in China's consumer demand?Sep 10 • Dexter RobertsG20 shows growing global concern about China’s export juggernautSep 3 • Dexter Roberts“Operation Economic Outcast” against Iran supporters unlikely to target ChinaAug 27 • Dexter Roberts